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لبنان

"كمين" في بلدة جنوبية.. من الذي وقع به؟

Lebanon 24
10-06-2024 | 12:03
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة، البلاغ الآتي:
 
بنتيجة المتابعة الميدانية التي نفّذتها القطعات المختصّة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الدّاخلي، تمكّنت من تحديد مكان وجود أحد المطلوبين للقضاء في بلدة تول – النبطية، وهو المدعو م. خ. (مواليد عام 1969، لبناني)، بحقّه خلاصة حكم بجرم سرقة، تقضي بحبسه 8 سنوات مع الأشغال الشّاقة.
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بتاريخ 20-5-2024، ومن خلال الرصد والمراقبة الدقيقة، تمكّنت دوريّة من الشّعبة من توقيفه، بكمينٍ محكمٍ في البلدة المذكورة، وأودع المرجع المعني، لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة القضاء المختص.
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