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لبنان

الحاج زار البيسري وعرض معه ملف الوجود السوري في لبنان

Lebanon 24
10-06-2024 | 12:49
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زار عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب رازي الحاج المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري.
 
وجرى البحث، بحسب بيان للمكتب الاعلامي للحاج، في "ملف الوجود السوري في لبنان بشكل عام وضرورة تطبيق القانون بجدية وفاعلية لحل هذه القضية بشكل جذري ونهائي".
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واشار الحاج الى انه "سلم البيسري ملفاً لـ500 محل ومؤسسة تجارية في قضاء المتن يديرها سوريون بطريقة غير شرعية".
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