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لبنان
ماذا قال باسيل بعد لقائه نواب المعارضة؟
Lebanon 24
10-06-2024
|
14:03
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التقى رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" سامي الجميل إلى جانب عدد من نواب المعارضة في "بيت الكتائب المركزي".
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وحضر اللقاء إلى جانب باسيل والجميل، النواب السادة:
سليم الصايغ، الياس حنكش، غسان حاصباني، ميشال معوض، فؤاد مخزومي ميشال الدويهي وبلال الحشيمي، ندى البستاني، النائب جورج عطالله.
كذلك، شارك في الإجتماع النائب السابق إدي معلوف ومستشار باسيل أنطوان قسطنطين.
وتأتي المبادرة في إطار الجولة التي يقوم بها تكتل "لبنان القوي" برئاسة باسيل على الكتل النيابية، بحسب ما ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام".
وإثر انتهاء الإجتماع، قال باسيل رداً على سؤال لقناة الـ"MTV" عما إذا أقنع المعارضة أم نواب المعارضة أقنعوه: "منشوف".
بدوره، ردّ النائب الجميل على سؤال حول إستمرار رفض المعارضة ترؤس رئيس مجلس النواب نبيه بري للحوار، فقال: "عم ندرس الموضوع".
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