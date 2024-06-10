قضائياً.. هذا ما ستواجهه غادة عون

قال مصدرٌ متابع للشؤون القضائية لـ"لبنان24" إن كف يد القاضية غادة عون يشملُ كافة الخطوات والمسارات القضائية المعنية بأي دعوى أو إجراء قانوني كان يقع في صلب مهامها.

ولفت إلى أنّ الضابطة العدلية في جبل لبنان باتت في موقعٍ "لا تخابر" فيه القاضية عون عند حصول أي قضية أو ملف، بل ما يجري هو أن "التخابر" يجري مع "النائب العام المُناوب"، بدلاً من النائب العام الأساسي، أي عون.

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وبحسب المصدر، فإن دور عون ينحصر فقط بـ"الإدعاء"، وذلك بعد ورود الملف الكامل إليها من دون أن يكون لها سلطة في التوقيف أو تحديد مسار الملف وغيره.