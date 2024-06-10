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لبنان

"دولار مزوّر" في لبنان.. إليكم "الفئة"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
10-06-2024 | 15:03
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وردت شكاوى عديدة من قبل مواطنين عن وجود دولارات مزوّرة في السوق اللبناني، وتحديداً من فئة الـ50 دولار.
وبحسب المعلومات، فإنَّ تلك الدولارات رُصدت من قبل بعض التجار الذين وقعوا ضحيتها، خصوصاً أولئك الذين ليس لديهم أي ماكينات لاكتشاف الدولار الحقيقي من المزور.
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بدوره، قال مصدر ناشط في القطاع الماليّ لـ"لبنان24" إنَّ مسألة دخول الدولارات المزورة إلى لبنان وانتشارها هو أمرٌ يجب التحذير منه بشدة في ظلّ تفاقم ما يُسمّى بـ"إقتصاد الكاش - cash economy".
ولفت المصدر إلى أنَّ كل الدولارات التي لا تأتي عبر المصارف لا يُمكن ضبطها أبداً، مشيراً إلى أنّ الدولارات التي تأتي عبر البر أو المطار وبـ"الشنطة"، هي التي يمكن أن يتم التشكيك بها، خصوصاً إن لم تخضع للمعاينة قبل دخولها لبنان وانخراطها في السوق المحليّ.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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