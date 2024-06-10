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لبنان

متحرّش خطير في بيروت.. معلومة تفضح هويته ومكان سكنه!

Lebanon 24
10-06-2024 | 16:03
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نشرت صفحة "وينيه الدولة" مقطع فيديو يوثق لحظة تحرّش أحد الشبان بسيدة داخل سيارتها في منطقة الحمام العسكري - بيروت.
 
وبحسب الصفحة، فإن المتحرش قام بأفعال منافية للحشمة أمام السيدة التي كانت موجودة داخل سيارتها بمفردها، في حين أنه حاول الدخول إلى المركبة في محاولة منه للاعتداء على من فيها.
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وكشفت الصفحة أنَّ المتحرش هو إبراهيم خالد عبد الحنان المُلقب بـ"الخفيف"، مشيرة إلى أنهُ سوري الجنسية.
 
وذكرت "وينيه الدولة" عبر الفيديو أن عبد الحنان مُقيمٌ في منطقة الأوزاعي مقابل مدخل شركة الغاز فوق سوبرماركت فواز - الطابق الأول.
 
"لبنان24" يعتذر عن نشر الفيديو كونه يتضمن مشهداً يخدش الحياء العام.
 
 
 
 
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