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لبنان

دويّ انفجار يهزّ صيدا وإقليم الخروب.. طائرة تخرق جدار الصوت!

Lebanon 24
10-06-2024 | 16:35
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خرق الطيران الحربي الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، جدار الصوت فوق منطقة إقليم الخروب وصيدا.
 
وقال شهود عيان إنهم رصدوا دويّ انفجارين قويين، تبعهما صوت طيران كثيف.
 
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صيدا

لبنان

إقليم الخروب

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