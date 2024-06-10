دويّ انفجار يهزّ صيدا وإقليم الخروب.. طائرة تخرق جدار الصوت!

خرق الطيران الحربي الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، جدار الصوت فوق منطقة إقليم الخروب وصيدا.

وقال شهود عيان إنهم رصدوا دويّ انفجارين قويين، تبعهما صوت طيران كثيف.