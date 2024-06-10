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لبنان

أمين سر الفاتيكان إلى لبنان في 23 الجاري بعد زيارة لودريان روما

Lebanon 24
10-06-2024 | 22:15
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غداة زيارة الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان حاضرة الفاتيكان، يقوم أمين سر الدولة الكاردينال بييترو بارولين، بزيارة لبنان في 23 حزيران الجاري للمشاركة في قداس احتفالي ل"منظمة فرسان مالطا".

وأوضح مصدر ديبلوماسي لـ»نداء الوطن» أنّ بارولين سيكرّر التأكيد على «أنّ لبنان يمثل الكثير بالنسبة للكرسي الرسولي، ويجب الحفاظ عليه».
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وكتبت" النهار": الزيارة المرتقبة لأمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين لبيروت في الثالث والعشرين من الشهر الجاري تتضمن جولة مشاورات مع القيادات المسيحية، يسبقها لقاء مع بري في الرابع والعشرين من حزيران، غداة وصوله. وتكتسب الزيارة أهمية لكونها تأتي بعد لقاء تشاوري بين بارولين والموفد الرئاسي الفرنسي الوزير السابق جان إيف لودريان في الفاتيكان، قبل أيام.
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