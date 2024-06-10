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لبنان

البيان الأميركي الفرنسي جدَّد المظلة الدولية حول لبنان

Lebanon 24
10-06-2024 | 22:42
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كتب معروف الداعوق في " اللواء":وصف مصدر ديبلوماسي الفقرة التي تضمنها بيان القمة الاميركية الفرنسية الاخير المتعلق بلبنان، بالمهم ويعبّر بوضوح عن اهتمام مشترك، بالاوضاع في لبنان، وتحديدا المواجهات العسكرية الجارية على الحدود اللبنانية الجنوبية، وضرورة وضع حد لها، وانتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت ممكن.
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واشار المصدر الى ان تخصيص لبنان بحيِّزٍ في البيان المذكور، يؤشر الى امرين، الاول الاخذ بعين الاعتبار التوتر والاشتباكات الدائرة بين حزب الله وقوات الاحتلال الإسرائيلي وحرص الدولتين على ضرورة وضع حدٍّ لها ومنع توسعها إلى حرب واسعة، وتحديد القرار ١٧٠١، اساسا لأي اتفاق يعقد بين لبنان وإسرائيل.
اما النقطة الثانية، فهي القلق الشديد الذي عبر عنه البيان، للفراغ الرئاسي، والدعوة لانتخاب رئيس للجمهورية بأسرع ما يمكن، كشرط لتقديم المساعدات والقروض اللازمة، لحل الازمة المتفاقمة وانعاش الاقتصاد اللبناني.
ويختم المصدر بالقول، أنه يمكن الاستخلاص من فحوى البيان الاميركي الفرنسي،بأن تفاهمات الدولتين، التي جنبت لبنان تمدد الحرب الإسرائيلية على غزّة اليه بشكل واسع، ماتزال سارية حتى اليوم، وهذا الامر يُنظر اليه بارتياح، ولكن قد لايكون ذلك كافيا، اذا لم يقترن بانهاء هذه الحرب في وقت قريب.
 
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