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لبنان

بصاروخ أرض جو.. حزب الله يتصدى للطائرات الاسرائيلية

Lebanon 24
11-06-2024 | 00:59
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أعلن الاعلام الحربي في حزب الله أن عناصره في وحدة الدفاع الجوي ‏تصدت منتصف ليل الاثنين الثلاثاء 2024 لطائرة اسرائيلية معادية انتهكت الاجواء ‏الللبنانية، وأطلقت باتجاهها صاروخ أرض -  جو، مما أجبرها على التراجع باتجاه فلسطين المحتلة ومغادرة ‏الاجواء اللبنانية على الفور.‏
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