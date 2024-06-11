بصاروخ أرض جو.. حزب الله يتصدى للطائرات الاسرائيلية

Advertisement

أعلن الاعلام الحربي في حزب الله أن عناصره في وحدة الدفاع الجوي ‏تصدت منتصف ليل الاثنين الثلاثاء 2024 لطائرة اسرائيلية معادية انتهكت الاجواء ‏الللبنانية، وأطلقت باتجاهها صاروخ أرض - جو، مما أجبرها على التراجع باتجاه فلسطين المحتلة ومغادرة ‏الاجواء اللبنانية على الفور.‏