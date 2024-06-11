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لبنان

بسبب الإعتداءات الإسرائيلية أمس... حرائق في هذه البلدات الجنوبية

Lebanon 24
11-06-2024 | 01:08
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تسببت الإعتداءات الاسرائيلية التي طالت أطراف بلدتي الريحان والقطراني أمس، وفي ظل موجة الحر، الى اندلاع حرائق في بلدات: عين قانا، انصار، كوثرية الرز وعدلون، عملت فرق الاطفاء في الدفاع المدني في الهيئة الصحية الإسلامية على اطفائها والسيطرة عليها، بحسب ما أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام".
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