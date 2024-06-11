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لبنان

تنسيق قطري اميركي ينتج مبادرة قريبا

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
11-06-2024 | 01:15
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افادت مصادر مطلعة ان تنسيقاً جديا يحصل بين الاميركيين المهتمين بالحدث العسكري جنوب لبنان وبين القطريين الراغبين في أن يكون لهم دور كبير في السياسة الداخلية اللبنانية، من اجل الوصول الى حل في لبنان.
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وبحسب المصادر فإن هناك مسعى سيرتقي قريبا ليصبح مبادرة متكاملة تشمل الازمة الداخلية والترتيبات السياسية عند الحدود الجنوبية ستعرض على القوى المحلية خلال المرحلة المقبلة.
وترى المصادر ان مؤشرات هذه المبادرة، بدأت تظهر الاسبوع الماضي من خلال زيارات تمهيدية، وقد اصبح المسؤولون اللبنانيون في اجواء ملامحها العامة.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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