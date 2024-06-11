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لبنان

"حارة حريك" ابلغت المعنيين...هذا طرحنا لما بعد الحرب

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
11-06-2024 | 01:45
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بالرغم من فشل زيارة المبعوث الفرنسي جان ايف لودريان الى بيروت وعجزه عن ايجاد مسارات واضحة للحل الداخلي، الا انه كما غيره من الوسطاء حصل على اجابة واضحة من "حزب الله" ومن بعض المقربين منه.
وبحسب مصادر مطلعة فإن حارة حريك ابلغت بشكل شبه رسمي كل من التقاها في الاسابيع القليلة الماضية ان لا مانع لديها من العودة الى تطبيق القرار 1701 بعد انتهاء حرب غزة، بمعنى آخر أعلن الحزب الموافقة على العودة الى مرحلة ما قبل 7 تشرين الاول 2023 من دون اي تعديلات لحظة انتهاء الحرب.
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وتقول المصادر ان هذا هو الحد الادنى الذي يمكن ان يقبل به الحزب مستغلاً رغبة الاميركيين بإنهاء الاشتباك الحدودي بين لبنان واسرائيل، وعليه فإن المرحلة المقبلة سيتركز الاهتمام على الموقف الاسرائيلي من هذا الطرح.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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