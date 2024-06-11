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لبنان

صلحة وشيكة.. والخميس لناظره قريب

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
11-06-2024 | 01:30
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أشارت معلومات لـ "لبنان 24" الى ان اتصالات أفضت الى صلحة بين "التيار الوطني الحر" وقناة الـMTV بعد خلاف استمر لأشهر بين الطرفين على خلفية اشكال حصل في تشرين الثاني الماضي في استوديوهات برنامج "صار الوقت" مع النائب شربل مارون.
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وأكدت المعلومات ان اتصالات تجري مع النائب مارون ليكون ضيف الحلقة الأولى "بعد الصلحة" كونه كان النائب الذي جرى معه الاشكال.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

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