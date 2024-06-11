في لبنان...مادة أساسية نحو التخزين

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لوحظت خلال الأيام الأخيرة الماضية حركة غير عادية باتجاه أماكن بيع وتوزيع الطحين في مختلف المناطق اللبنانية، حيث بادر مواطنون إلى شراء أكياسٍ من الدقيق (وزن 50 كيلوغراماً).صاحب أحد المراكز المعنية ببيع الطحين قال لـ"لبنان24" إنَّ هناك حركة متزايدة لشراء الطحين، مشيراً إلى أنه سمع من الزبائن الأسباب الكامنة وراء ذلك، وقد ربطها البعض بإمكانية توسّع الإشتباكات في جنوب لبنان بين حزب الله والجيش الإسرائيلي وتحوّلها إلى حرب.