نائب(ة) تشكو نقص التمويل

تشكو إحدى النائبات من ضعفٍ تمويليّ كبير لنشاطاتها ومشاريعها هذا العام، إذ أدّى بها الحال إلى حجب المهرجان الصيفيّ السنوي مرة جديدة وللسنة الثالثة على التوالي.

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