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لبنان

نائب(ة) تشكو نقص التمويل

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
11-06-2024 | 03:15
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تشكو إحدى النائبات من ضعفٍ تمويليّ كبير لنشاطاتها ومشاريعها هذا العام، إذ أدّى بها الحال إلى حجب المهرجان الصيفيّ السنوي مرة جديدة وللسنة الثالثة على التوالي.
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المصدر: لبنان 24
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