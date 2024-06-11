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لبنان
نائب(ة) تشكو نقص التمويل
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
11-06-2024
|
03:15
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تشكو إحدى النائبات من ضعفٍ تمويليّ كبير لنشاطاتها ومشاريعها هذا العام، إذ أدّى بها الحال إلى حجب المهرجان الصيفيّ السنوي مرة جديدة وللسنة الثالثة على التوالي.
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المصدر:
لبنان 24
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