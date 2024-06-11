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لبنان

إتفاق اعلامي تلفزيوني قيد التوقيع

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
11-06-2024 | 03:45
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قالت أوساط إعلامية، في جلسة خاصة، "إنّ رجل أعمال خليجي مهتم بأمر الإستثمار في لبنان، توصل إلى اتّفاق مع رئيس مجلس إدارة محطة تلفزيونية لبنانية، ومن المتوقّع أن يتم توقيع العقد بين الجانبين، إلاّ أنّ تفاصيله ما زالت مجهولة حتى الآن".
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المصدر: لبنان 24
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