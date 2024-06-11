الوحدة 4400.. هذا ما استهدفته الطائرات الإسرائيلية في بعلبك

أفيد بأن الغارة الإسرائيلية المعادية التي نفذت ليلا على بلدة حوش السيد علي في ‫الهرمل‬ استهدفت مرأباً لتصليح الشاحنات ومستودعاً للخرضوات ما أدى إلى تدميرهما بشكل كامل واستشهاد 3 لبنانيين و3 سوريين، كما أدت إلى تضرر عدد من المنازل السكنية ومزرعة أبقار قريبة.

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من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي أن طائرات مقاتلة قصفت مجمعا كبيرا لحزب الله في عمق لبنان.



ووفقاً للجيش الإسرائيلي، فإن المنشأة الموجودة في منطقة بعلبك تابعة للوحدة 4400 التابعة لحزب الله، والتي يزعم انها مكلفة بـ "حشد القوة اللوجستية"، بما في ذلك تسليم الأسلحة إلى لبنان وداخل البلاد.



بالإضافة إلى ذلك، تم ضرب عدة أهداف أخرى لحزب الله، بما في ذلك مجمع عسكري ومبنيين، في عيترون، بحسب الجيش الاسرائيلي.

ويقول الجيش الإسرائيلي إن الضربات جاءت ردا على إسقاط حزب الله طائرة عسكرية بدون طيار فوق جنوب لبنان أمس الإثنين.



ونقلت "فرانس برس" عن مصدر عسكري قوله إن "ثلاثة عناصر من حزب الله استشهدوا في غارة إسرائيلية بشمال شرق لبنان".



وذكر المصدر أن "ثلاثة عناصر من حزب الله استشهدوا بتسعة صواريخ إسرائيلية استهدفت رتلا من صهاريج النفط ومبنى في محلة حوش السيد علي" في قضاء الهرمل تدمر كليا، متحدثا أيضا عن سقوط ثلاثة جرحى. (سكاي نيوز)



نعي حزب الله

ولاحقا نعى حزب الله كلاً من الشهيد عباس محمد ناصر "أبو حيدر" مواليد عام ١٩٧٩ من بلدة طيرفلسيه في جنوب لبنان، والشهيد بلال وجيه علاء الدين "باسل" مواليد عام ١٩٨٤ من بلدة مجدل سلم في جنوب لبنان، والشهيد هادي فؤاد موسى "علاء" مواليد عام 1983 من بلدة شبعا في جنوب لبنان، والذين ارتقوا شهداء على طريق القدس.