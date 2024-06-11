تراجع في أسعار المحروقات صباح اليوم.. ماذا عن الغاز؟

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انخفض اليوم سعر صفيحة البنزين 95 150 الف ليرة و98 أوكتان 14 ألف ليرة والمازوت 5 الاف ليرة فيما ارتفع سعر قارورة الغاز 6 آلاف ليرة، وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:البنزين 95 أوكتان: 1.605.000 ليرة لبنانيةالبنزين 98 أوكتان: 1.644.000 ليرة لبنانيةالمازوت: 1.423.000 ليرة لبنانيةالغاز: 813.000 ليرة لبنانية