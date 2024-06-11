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لبنان

المنتدى العقاري الثاني في لبنان برعاية ميقاتي في هذا التاريخ

Lebanon 24
11-06-2024 | 02:13
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أعلنت نقابة الوسطاء والاستشاريين العقاريين في لبنان، في بيان، عن المنتدى العقاري الثاني في لبنان بعنوان "القطاع العقاري والسكني في لبنان: بين الركود والنهوض"، المقرر عقده في 25 حزيران الحالي في فندق فينيسيا - بيروت، برعاية رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.
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وأشارت الى أن "القطاع العقاري في لبنان يعتبر ركيزة أساسية في الاقتصاد، حيث يُساهم بشكل كبير في التوظيف والاستثمار والنمو الاقتصادي العام. ومع ذلك، شهد القطاع في السنوات الأخيرة تحديات غير مسبوقة، بما في ذلك الركود الاقتصادي الحاد والأزمة المصرفية ونقص خيارات التمويل، مما أدى إلى تعطيل النشاط العقاري".
يهدف المنتدى العقاري الثاني إلى "جمع أصحاب المصلحة الرئيسيين للبحث في كيفية مواجهة هذه التحديات واستكشاف استراتيجيات جديدة لإعادة إحياء القطاعين العقاري والسكني. وسيشهد المنتدى على مناقشات مفيدة في هذا السياق ويُوفير منصة لصناع السياسات وقادة الصناعة والخبراء الماليين للتعاون على حلول مبتكرة".
يشمل البرنامج جلسات مركزة حول المبادرات الهادفة لإحياء القطاعي العقاري والسكني في لبنان، وحلول التمويل البديلة، ودور الابتكار والتكنولوجيا في تعزيز النمو، بالإضافة إلى استراتيجيات التنمية الحضرية والإسكان.
وعلق رئيس نقابة الوسطاء والاستشاريين العقاريين في لبنان وليد موسى بالقول: "نحن متحمسون لاستضافة المنتدى العقاري الثاني في لبنان وجمع أصحاب المصلحة في الصناعة لمواجهة التحديات التي تواجه قطاعنا. من خلال تعزيز التعاون والابتكار، نهدف إلى تمهيد الطريق لإحياء مستدام لأسواق العقارات والسكن في لبنان."
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