طقوش استقبل وهاب ووفودا معزية بشهداء الجماعة الاسلامية

استقبل الأمين العام "للجماعة الإسلامية" الشيخ محمد طقوش، رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق وئام وهّاب على رأس وفد من الحزب، في حضور عضو المكتب السياسي عمر سراج، حيث قدم وهاب تعازيه وتعازي الحزب وتبريكاته بـ"استشهاد ثلّة من مجاهدي الجماعة في مواجهة العدوان الصهيوني".

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وجرى خلال اللقاء، البحث في تطوّرات المنطقة في ضوء استمرار العدوان على قطاع غزة وعلى جنوب لبنان، وكانت وجهات النظر متفقة على أن "الصمود في الميدان في وجه العدوان الصهيوني كفيل بتحقيق النصر للأمة"، كما تناول اللقاء الاستحقاقات الوطنية اللبنانية حيث شدد الجانبان على "ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية وإنهاء الشغور الرئاسي لبدء مرحلة مكافحة الفساد وبناء الدولة، وتم الاتفاق على استمرار التواصل بين الجانبين لرعاية المساحات المشتركة وتفعيلها".

ثم استقبل طقوش، الامين العام للحزب الشيوعي السابق الدكتور خالد حدادة معزيا بشهداء الجماعة، وبحث معه في التحدّيات التي تواجه لبنان في هذه المرحلة وفي مقدمها الأطماع الصهيونية بثرواته، وما آلت إليه الأمور على مستوى العدوان على غزة حيث "تسطّر المقاومة الفلسطينية أروع الانتصار بصمودها في ظل عالم عاجز عن حماية المدنيين والأطفال من آلة القتل الصهيونية".

كما استقبل وفدا من ندوة العمل الوطني برئاسة المشتار رفعت البدوي، وتم البحث في الشؤون اللبنانية وتحديّات المرحلة، والتشديد على "ضرورة إنجاز الاستحقاق الرئاسي"، كما وتناول البحث الموضوع الفلسطيني في "ظلّ العداون على قطاع غزة حيث تمّ التأكّيد على ضرورة دعم صمود وجهاد الشعب الفلسطيني بكل السبل المتاحة".

وختاما، شكر الأمين العام لوهّاب وحدادة عاطفتهما تجاه شهداء الجماعة ودعا إلى "تعاون القوى الحيّة في مواجهة العدوان الصهيوني".