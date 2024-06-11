28
o
بيروت
29
o
طرابلس
27
o
صور
29
o
جبيل
27
o
صيدا
28
o
جونية
27
o
النبطية
31
o
زحلة
31
o
بعلبك
30
o
بشري
28
o
بيت الدين
31
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
3 شهداء لحزب الله.. هذه هويتهم
Lebanon 24
11-06-2024
|
04:08
A-
A+
photos
0
A+
A-
نعى حزب الله كلاً من الشهيد عباس محمد ناصر "أبو حيدر" مواليد عام ١٩٧٩ من بلدة طيرفلسيه في جنوب لبنان، والشهيد بلال وجيه علاء الدين "باسل" مواليد عام ١٩٨٤ من بلدة مجدل سلم في جنوب لبنان، والشهيد هادي فؤاد موسى "علاء" مواليد عام 1983 من بلدة شبعا في جنوب لبنان، والذين ارتقوا شهداء على طريق القدس.
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"دولار مزوّر" في لبنان.. إليكم "الفئة"
Lebanon 24
"دولار مزوّر" في لبنان.. إليكم "الفئة"
15:03 | 2024-06-10
10/06/2024 03:03:02
Lebanon 24
Lebanon 24
عن "إغتيال نصرالله".. هذا ما كشفه باحث إسرائيليّ!
Lebanon 24
عن "إغتيال نصرالله".. هذا ما كشفه باحث إسرائيليّ!
14:00 | 2024-06-10
10/06/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"الفرقة 36" ستقصفُ لبنان".. ماذا كشف تقريرٌ إسرائيليّ عنها؟
Lebanon 24
"الفرقة 36" ستقصفُ لبنان".. ماذا كشف تقريرٌ إسرائيليّ عنها؟
12:00 | 2024-06-10
10/06/2024 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ضربة إسرائيلية تطالُ البقاع.. قصفٌ عنيف وفيديوهات تكشف ما جرى
Lebanon 24
ضربة إسرائيلية تطالُ البقاع.. قصفٌ عنيف وفيديوهات تكشف ما جرى
16:59 | 2024-06-10
10/06/2024 04:59:56
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. صاروخٌ يضرب منزلاً في عكار!
Lebanon 24
بالفيديو.. صاروخٌ يضرب منزلاً في عكار!
17:13 | 2024-06-10
10/06/2024 05:13:02
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
04:44 | 2024-06-11
ميقاتي التقى رئيس وزراء الأردن وهذا ما تم بحثه
04:30 | 2024-06-11
مبادرات رئاسية بالجملة بعناوين "موحّدة".. ما العِبرة؟!
04:00 | 2024-06-11
المعارضة أمام محنة شديدة… ومنطق العزل يقلب السحر على الساحر!
04:39 | 2024-06-11
في الضنية.. ولادة داخل سيارة إسعاف هذا ما حصل (صورة)
04:30 | 2024-06-11
بعد ليل عنيف.. هدوء حذر في شبعا
04:11 | 2024-06-11
بيرم من باريس: لبنان لا يُحكم من طائفة ولا من حزب
فيديو
على متنها 389 راكباً.. اشتعال محرّك طائرة "بوينغ" في الجو والطيار يستغيث (فيديو)
Lebanon 24
على متنها 389 راكباً.. اشتعال محرّك طائرة "بوينغ" في الجو والطيار يستغيث (فيديو)
00:00 | 2024-06-08
11/06/2024 11:53:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بقوة 7 درجات.. العالم الهولندي يحذر من زلزال قوي في هذا الموعد (فيديو)
Lebanon 24
بقوة 7 درجات.. العالم الهولندي يحذر من زلزال قوي في هذا الموعد (فيديو)
00:02 | 2024-06-04
11/06/2024 11:53:12
Lebanon 24
Lebanon 24
هاتف متطور يعمل مع شبكات الجيل الخامس.. تعرفوا إليه (فيديو)
Lebanon 24
هاتف متطور يعمل مع شبكات الجيل الخامس.. تعرفوا إليه (فيديو)
01:00 | 2024-06-01
11/06/2024 11:53:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24