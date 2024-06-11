3 شهداء لحزب الله.. هذه هويتهم

نعى حزب الله كلاً من الشهيد عباس محمد ناصر "أبو حيدر" مواليد عام ١٩٧٩ من بلدة طيرفلسيه في جنوب لبنان، والشهيد بلال وجيه علاء الدين "باسل" مواليد عام ١٩٨٤ من بلدة مجدل سلم في جنوب لبنان، والشهيد هادي فؤاد موسى "علاء" مواليد عام 1983 من بلدة شبعا في جنوب لبنان، والذين ارتقوا شهداء على طريق القدس.

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