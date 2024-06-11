مديرية الدراسات في وزارة الاعلام نعت الدكتورة سنا الحاج

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نعت مديرية الدراسات والمنشورات اللبنانية في وزارة الاعلام، في بيان، رئيسة دائرة الدراسات والبحوث الدكتورة سنا أحمد الحاج، التي وافتها المنية صباح اليوم بعد صراع طويل مع المرض، وهي في عز عطائها ونشاطها. والفقيدة عضو في نقابة المحررين الصحافيين ورابطة خريجي الاعلام وعدد من الجمعيات، ولها مقالات دراسات قيمة ومجموعة كبيرة من قصص الاطفال واصحاب الاحتياجات الخاصة، ومشاركات في مؤتمرات وندوات في لبنان والخارج.أضاف البيان:"ان مديرية الدراسات والمنشورات اللبنانية التي تفتقد ركنا كبيرا من أركانها تتقدم من عائلتها الكبيرة في وزارة الاعلام عموما ومديرية الدراسات بخاصة ومن جميع الزملاء الاعلاميين ومن اسرة الفقيدة باسمى ايات العزاء والمواساة سائلين المولى سبحانه وتعالى بان يتغمدها بواسع رحمته ويلهم عائلتها الصبر والسلوان".ختم البيان: "يتم التشييع والدفن بعد صلاة ظهر اليوم في بلدتها دير قانون النهر في الجنوب".