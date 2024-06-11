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لبنان

المرتضى التقى الاعلامي جو معلوف وربيع سابا والمايسترو علي حسن

Lebanon 24
11-06-2024 | 03:23
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بحث وزير الثقافة محمد وسام المرتضى مع وفد من مجموعة Venture group lebanon ضم الاعلامي جو معلوف وربيع سابا شؤونًا مرتبطة بفعالية طرابلس عاصمة للثقافة العربية للعام 2024 .
وتطرق اللقاء الى مشاريع المجموعة التي تهدف للاستثمار في القطاع الثقافي اضافة الى تنشيط السياحة الثقافية خاصة خلال فصل الصيف المقبل خاصة في طرابلس عاصمة الثقافة.وفي معرض رشيد كرامي الدولي.
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وتم الاتفاق على عقد لقاء اخر بعد زيارة موقع المعرض وعدد من المواقع الاثرية والتقدم بخطة متكاملة لاقامة فعاليات تتوافق والحدث المميز في مدينة طرابلس.
 

كما التقى المرتضى في وقت لاحق المايسترو علي حسن وتداول معه شؤونا ثقافية وموسيقية وكانت متاين نوه خلالها المرتضى بالجهود التي بذلها المايسترو بمعرض الحفل الرسمي لفعالية طرابلس عاصمة طرابلس عاصمة للثقافة العربية للعام الحالي في الـ24 شهر أيار الماضي.
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