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لبنان

قاصر تعرّض للاعتداء الجنسي والابتزاز فأقدم على الانتحار... وتفاصيل جديدة تُكشف

Lebanon 24
11-06-2024 | 03:33
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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:
 

بعد حملة التّوقيفات التي نفّذها مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكيّة الفكريّة في وحدة الشّرطة القضائية، بحقّ كل من ثبُت تورّطه بقضيّة اعتداءات جنسيّة على قاصرين، توافرت معطيات لدى والد القاصر (ع. ر.) الذي انتحر بتاريخ 1-5-2024، حول حادثة انتحار ابنه.
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من خلال المتابعة والتّحقيقات التي قام بها المكتب المذكور، تبيّن أن القاصر كان قد تعرّض للاغتصاب من قبل ع. ك. (من مواليد عام 1979، لبناني) ملقّب بـ "APPO" يملك محلّاً للألبسة في برج حمّود، وكان الضّحيّة قد تلقّى ثلاث رسائل صوتيّة عبر تطبيق "WhatsApp" تضمّنت تهديدات أرسلها رفيقه القاصر (ع. ر.) لبناني بواسطة جهاز خلوي عائد لقاصر ثالث يُدعى (م. ج.). وأن (ع. ر.) الأخير هو من استدرج رفيقه (ع. ر.) الضّحيّة إلى محلّ الألبسة، وذلك بعد أن تعرّض سابقاً، بدوره، للاغتصاب والابتزاز من قبل شخص يدعى (ب. ن.) ملقّب بـ "STEVEN"، وأيضاً من قبل "APPO"، وأن من استدرجه لذلك هما القاصران (م. ح.) سوري الجنسية و (م. أ.) تركي الجنسية، اللّذان يعملان في محلّ الألبسة العائد لـ "APPO". كذلك تبيّن أن الضّحيّة (ع. ر.) كان قدّ تعرّض للابتزاز مِن قِبل الملقّب بـ "STEVEN".
تمّ توقيف كل من ورد اسمه أعلاه، باستثناء (ب. ن.) الملقّب بـ "STEVEN"، المتواجد خارج البلاد، والذي عُمِّم بلاغ بحث وتحرٍّ بحقّه. وأودع الموقوفون القضاء المختص، بناءً على إشارته.

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