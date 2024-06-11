باسيل يستكمل جولته ملتقيًا كرامي: لا مصلحة في استمرار الفراغ الرئاسي

واصل رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل جولته على الأفرقاء السياسيين حيث كانت محطته اليوم في الرملة البيضاء حيث التقى النائب فيصل كرامي وأعضاء تكتل "التوافق الوطني".



وبعد اللّقاء، تحدث كرامي قائلًا: "علينا أن نبقي خطوط التواصل مفتوحة للخروج من الازمة الرئاسية التي هي مفتاح كل الحلول والحوار أو التشاور هو المخرج الوحيد وما طرحه رئيس مجلس النواب نبيه بري خارطة طريق ونذهب من دون شروط مسبقة".

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ومن جهته، شدد باسيل على أنّ: "لا مصلحة في استمرار الفراغ الرئاسي لأنه يؤذي البلد والحل الوحيد هو التفاهم و أي رهان على فوز طرف على الآخر يعتبر فشلاً للبلد".