باسيل يلتقي كرامي

وصل رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، الى منزل الرئيس الراحل عمر كرامي في الرملة البيضاء في بيروت، للقاء النائب فيصل كرامي وأعضاء تكتل "التوافق الوطني".





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