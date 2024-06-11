Advertisement

لبنان

باسيل يلتقي كرامي

Lebanon 24
11-06-2024 | 03:41
A-
A+
Doc-P-1210365-638536994224002574.png
Doc-P-1210365-638536994224002574.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وصل رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، الى منزل الرئيس الراحل عمر كرامي في الرملة البيضاء في بيروت، للقاء النائب فيصل كرامي وأعضاء تكتل "التوافق الوطني".

 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
باسيل بعد لقائه كرامي: لا حلّ إلّا بالتفاهم وأي رهان على ربح فريق على آخر هو خسارة ولا بدّ من الاتفاق على رئيس توافقي
lebanon 24
11/06/2024 11:53:59 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب فيصل كرامي بعد استقباله باسيل: استمعنا إلى المخارج المقترحة من قبل باسيل وتلقينا كلّ هذه الأفكار بكلّ إيجابية
lebanon 24
11/06/2024 11:53:59 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل يزور "بيت الكتائب" ويلتقي الجميّل ونواب المعارضة
lebanon 24
11/06/2024 11:53:59 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب تيمور جنبلاط يلتقي النائب جبران باسيل في هذه الأثناء
lebanon 24
11/06/2024 11:53:59 Lebanon 24 Lebanon 24

باسيل

يلتقي

كرامي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:44 | 2024-06-11
04:30 | 2024-06-11
04:00 | 2024-06-11
04:39 | 2024-06-11
04:30 | 2024-06-11
04:11 | 2024-06-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24