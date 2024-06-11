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لبنان

إطلاق نحو 40 صاروخاً من جنوب لبنان باتجاه اسرائيل

Lebanon 24
11-06-2024 | 03:46
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن اطلاق صلية صواريخ من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل، كما سُمعت أصوات صواريخ اعتراضية في القطاع الأوسط.

من جهته، أشار إعلام إسرائيلي إلى انطلاق نحو 40 صاروخا من جنوب لبنان وسقوط أحدها في الجليل الأعلى.
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ودوت صفارات الإنذار في الجليل الأعلى والجولان.

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