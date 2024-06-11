إطلاق نحو 40 صاروخاً من جنوب لبنان باتجاه اسرائيل

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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن اطلاق صلية صواريخ من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل، كما سُمعت أصوات صواريخ اعتراضية في القطاع الأوسط.من جهته، أشار إعلام إسرائيلي إلى انطلاق نحو 40 صاروخا من جنوب لبنان وسقوط أحدها في الجليل الأعلى.ودوت صفارات الإنذار في الجليل الأعلى والجولان.