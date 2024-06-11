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لبنان

في المدينة الصناعية - زحلة... سليم عون شارك في إزالة مخيم للنازحين غير الشرعيين

Lebanon 24
11-06-2024 | 03:45
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شارك النائب سليم عون ومنسق التيار "الوطني الحر" ابراهيم أحمراني في عملية إزالة مخيم للنازحين السوريين غير الشرعيين في المدينة الصناعية في زحلة، بإشراف مخابرات الجيش وشرطة بلدية زحلة، وذلك تنفيذاً لقرار  البلدية بتطبيق القرار القضائي الصادر منذ اكثر من سنة بإخلاء المخيم الذي أنشئ على العقارين 1000 و2986 في المدينة الصناعية، وقد أتى هذا التحرك بعد مطالبات حثيثة لصاحب العقار جان بول خوري للمعنيين، ويأتي بالتوازي مع التحركات المواكبة في المناطق اللبنانية والهادفة الى تفكيك كل المخيمات غير الشرعية.
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