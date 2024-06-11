بعد ليل عنيف.. هدوء حذر في شبعا

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يسود هدوء حذر منطقة حاصبيا انطلاقا من سهل الماري الغجر المجيدية وحنى بلدة شبعا ومزارعها وذلك بعد يوم عنيف من التراشق الصاروخي والمدفعي بين حزب الله والقوات الإسرائيلية، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".إلى ذلك ينفذ الطيران التجسسي نوع ام كا من حين لآخر طلعات استكشافية فوق المنطقة وصولا حتى أجواء البقاعين الشرقي والغربي واقليم التفاح.