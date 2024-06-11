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لبنان

في الضنية.. ولادة داخل سيارة إسعاف هذا ما حصل (صورة)

Lebanon 24
11-06-2024 | 04:39
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أفادت مندوبة "لبنان 24" انه بعد ورود اتصال إلى مركز جهاز الطوارئ والإغاثة في الضنية، قام فريق اسعافي تابع للجهاز بنقل امرأة حامل في الشهر الثامن واضطر لتوليدها داخل سيارة الإسعاف حفاظاً على سلامتها وسلامة طفلها.
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وتم إيصال المرأة مباشرة إلى المستشفى حيث تمت متابعتها وإدخال المولود إلى الحضانة وقد وصفت حالتهما بالجيدة.

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