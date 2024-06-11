ميقاتي التقى رئيس وزراء الأردن وهذا ما تم بحثه

إجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع رئيس وزراء الاردن بشر الخصاونة في "مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات" في البحر الميت، قبيل بدء أعمال مؤتمر "الاستجابة الانسانية الطارئة في غزة".



وشارك في اللقاء وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب وتم خلاله البحث في العلاقات بين البلدين والوضع في المنطقة والعدوان الاسرائيلي على جنوب لبنان.

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