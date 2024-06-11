Advertisement

لبنان

بري يلتقي وفدا من تكتل "التوافق الوطني"

Lebanon 24
11-06-2024 | 05:00
A-
A+
Doc-P-1210407-638537041352400185.jpg
Doc-P-1210407-638537041352400185.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يلتقي رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة وفدا من تكتل "التوافق الوطني "ويضم النواب  فيصل كرامي، حسن مراد، عدنان الطرابلسي، ومحمد يحيى.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
القناة 12 الإسرائيلية: عضو مجلس الحرب السابق بيني غانتس يلتقي وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن
lebanon 24
11/06/2024 14:51:48 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: وزير الخارجية الأميركي سيلتقي غدا أهالي المختطفين الذين يحملون الجنسية الأميركية
lebanon 24
11/06/2024 14:51:48 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل يزور "بيت الكتائب" ويلتقي الجميّل ونواب المعارضة
lebanon 24
11/06/2024 14:51:48 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد غياب دام 12 عامًا.. الشامي يلتقي بوالده ووالدته في مطار بيروت: "لميت شملنا" (فيديو)
lebanon 24
11/06/2024 14:51:48 Lebanon 24 Lebanon 24

يلتقي

"التوافق

الوطني"

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:21 | 2024-06-11
07:47 | 2024-06-11
07:21 | 2024-06-11
07:21 | 2024-06-11
07:16 | 2024-06-11
07:15 | 2024-06-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24