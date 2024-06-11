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لبنان
في طرابلس.. تبادل إطلاق نار بين شخصين
Lebanon 24
11-06-2024
|
05:49
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أن شخصاً من على متن دراجة نارية أطلق النار على المدعو ح.ح داخل محله في محلة الحاووظ في طرابلس ما أدى إلى إصابته بقدمه.
وعاد ح.ح. وأطلق النار باتجاه هذا الشخص دون إصابته.
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