في طرابلس.. تبادل إطلاق نار بين شخصين

أفادت مندوبة "لبنان 24" أن شخصاً من على متن دراجة نارية أطلق النار على المدعو ح.ح داخل محله في محلة الحاووظ في طرابلس ما أدى إلى إصابته بقدمه.

وعاد ح.ح. وأطلق النار باتجاه هذا الشخص دون إصابته.