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لبنان
الجيش يقطع أوتوستراد التبانة.. ما السبب؟
Lebanon 24
11-06-2024
|
05:57
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افادت مندوبة "لبنان 24" أن الجيش قطع اوتوستراد التبانة حرصاً على المواطنين وذلك بسبب قيام خبير عسكري بتفجير قنابل غير منفجرة.
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