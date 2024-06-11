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لبنان

الجيش يقطع أوتوستراد التبانة.. ما السبب؟

Lebanon 24
11-06-2024 | 05:57
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افادت مندوبة "لبنان 24" أن الجيش قطع اوتوستراد التبانة حرصاً على المواطنين وذلك بسبب قيام خبير عسكري بتفجير قنابل غير منفجرة. 
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الجيش

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