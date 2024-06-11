ميقاتي التقى سانشيز: نشكر إسبانيا على الدعم المستمر للبنان

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عقد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعا مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في "مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات" في البحر الميت بالاردن.شارك في الاجتماع وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، وزير البيئة ناصر ياسين، سفير لبنان في الاردن يوسف اميل رجي، مستشار رئيس الحكومة زياد ميقاتي، ومن الجانب الاسباني وزير الخارجية خوسيه مانويل ألباريس والوفد المرافق لرئيس الوزراء.في خلال الاجتماع شكر رئيس الحكومة نظيره الاسباني على الدعم المستمر للبنان في كل المجالات وخصوصا من خلال المشاركة الاسبانية الفاعلة في قوات اليونيفيل.كما جدد تهنئة سانشيز على قرار اسبانيا الاعتراف رسميا بالدولة الفلسطينية بعد تصويتها في الأمم المتحدة على عضوية كاملة لدولة فلسطين.بدوره شدد سانشيز على ان بلاده تدعم لبنان في موضوع معالجة ازمة النازحين السوريين ومعالجة تداعيات هذا النزوح، ووعد بنقل واقع وموقف لبنان على مستوى الاتحاد الأوروبي.وردا على طلب وزير البيئة ابدى رئيس وزراء اسبانيا الاستعداد لدعم لبنان بالخبرات الخاصة بتأسيس شرطة بيئية وبحماية الاحراج والمحميات ونقل تجربة اسبانيا في هذا المجال. وتقرر ان تتم متابعة هذا الملف عبر سفارتي البلدين.كما استقبل رئيس الحكومة وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الاوسط والادنى اللورد احمد.