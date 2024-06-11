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لبنان

رداً على اعتداءات العدوّ على بلدة عيترون.. هذا ما استهدفه حزب الله

Lebanon 24
11-06-2024 | 06:53
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استهدف حزب الله مبنى يستخدمه جنود العدو في ‏مستعمرة المطلة بالأسلحة المناسبة وأصابه إصابة مباشرة، وذلك رداً على اعتداءات العدو ‏الصهيوني على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصًا على بلدة عيترون أمس. 
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حزب الله

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