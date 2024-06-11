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لبنان

اقتراحا قانونين لجرادة ومسعد عن ايفاء الودائع المصرفية تبييض الاموال

Lebanon 24
11-06-2024 | 06:50
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قدم النائبان الياس جرادة وشربل مسعد اقتراحي قانونين الى المجلس النيابي، الاول يرمي الى ايفاء الودائع المصرفية والثاني حول تعديل فقرة بقانون تبييض الاموال.
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للاطلاع على اقتراحي القانونين الضغط اعلاه.

 
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