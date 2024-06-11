اقتراحا قانونين لجرادة ومسعد عن ايفاء الودائع المصرفية تبييض الاموال

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قدم النائبان الياس جرادة وشربل مسعد اقتراحي قانونين الى المجلس النيابي،يرمي الى ايفاء الودائع المصرفيةحول تعديل فقرة بقانون تبييض الاموال.للاطلاع على اقتراحي القانونين الضغط اعلاه.