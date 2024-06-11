بري بحث مع زواره في الأوضاع العامة والمستجدات

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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وفدا من تكتل "التوافق الوطني النيابي"، ضم النواب: فيصل كرامي، حسن مراد، عدنان طرابلسي ومحمد يحيا، حيث تم عرض للأوضاع العامة والمستجدات السياسية وشؤونا تشريعية.وبعد اللقاء تحدث يحيا، وقال:" تشرفنا بلقاء دولة الرئيس وهذه اللقاءات في الحقيقة هي المحور المقصود ، رأينا ورأي الرئيس نبيه بري ونحن نحترم رأيه،أننا لا نستطيع أن نصل الى إنتخاب رئيس للجمهورية إلا بالحوار".واضاف :"لقد فهمنا من دولة الرئيس أن بعض الكتل وبعض النواب المنفردين ومن خلال اللقاءات والتحاور إستطاعوا التوصل الى نتيجة والتراجع عن المطالب السابقة والقبول تقريبا بالحوار. نتمنى إن شاء الله ان تكون النيات صافية لاننا فهمنا ان بعض الكتل ومنها كتلة "التيار الوطني الحر" والنائب جبران باسيل الذي التقيناه، لديهم النية للمشاركة بالحوار او التشاور نتمنى من كل الكتل ان تلبي هذا المطلب".وختم النائب يحيا :" لو اننا مشينا بالذي طرحه الرئيس نبيه بري لتمكنا من انتخاب رئيس جمهورية قبل هذه المدة التي امضيناها في الفراغ. نحن نحترم دولة الرئيس ولدينا الثقة به ، ومن الطبيعي وفقا للقانون والاصول ان يدير رئيس مجلس النواب إدارة هذه الحوار في المجلس النيابي".واستقبل الرئيس بري الوزير السابق غازي العريضي وبحث معه في الاوضاع والمستجدات السياسية والميدانية .ومن زوار رئيس المجلس : رئيس مجلس إدارة مجموعة CMA CGM رودولف سعادة.