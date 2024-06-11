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لبنان

صحيفة "نداء الوطن" تتوقّف عن الصدور.. المر اشترى الامتياز ويعد بإصدارها وإطلاق إذاعة سياسية

Lebanon 24
11-06-2024 | 22:46
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أبلغت إدارة صحيفة " نداء الوطن" العاملين فيها أمس أن الجمعة المقبل، هو آخر يوم للعمل، مع قرار وقف النسخة الإلكترونية.
وجاء في رسالة موقّعة من المدير العام رجا الراسي، تلقّاها الموظفون صباح أمس، أنه «عطفاً على المداولات بين الإدارة وبينكم منذ فترة حول الظروف الاقتصادية التي حالت دون متابعة الجريدة لنشاطها (...) تتوجه الإدارة إليكم بكل أسف لتعلمكم بأن آخر يوم عمل هو بعد غد الجمعة»، وأنه «خلال أسبوعين، ستدعوكم الإدارة للحضور إلى مركزها لتسديد أجوركم وتعويضاتكم بما يتلاءم مع وضعها المالي».
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وذكرت «الأخبار» أن المفاوضات لبيع «نداء الوطن» شملت سياسيين ورجال أعمال، من بينهم نائب بيروت فؤاد مخزومي، قبل أن يوافق صاحب محطة MTV ميشال المر على شراء الرخصة، على أن يقرر هو متى يعاود إصدارها...
وبحسب المعلومات، سينقل المرّ إدارة الجريدة إلى مبنى «استديو فيزيون» في منطقة النقاش، لتخضع لإدارة «مجموعة المر» التي أنهت ترتيبات إطلاق إذاعة سياسية من الفئة الأولى، باسم «مر أف. أم» (M.FM).
نقابياً، أصدر نقيب المحررين الزميل جوزف القصيفي بياناً أمس أعلن فيه عن أسفه لإقفال «نداء الوطن»، لافتاً إلى أنه «رغم أن إدارة الجريدة دعت الموظفين العاملين فيها إلى الحضور لتسديد الرواتب والتعويضات، فإننا نتمنى أن تتناسب هذه التعويضات مع مقتضيات المرحلة الصعبة التي يمر بها العاملون، خصوصاً بعد تدنّي سعر صرف العملة اللبنانية وتآكل القيمة الفعلية للرواتب»، وأن تكون «المقارنة موضوعية بين ما كانت عليه الرواتب لدى انطلاقة الجريدة وواقعها اليوم»، مطالباً بـ«رفع قيمة التعويضات، واعتبار وقف العمل بمثابة صرف كيفي تضاف قيمته إلى التعويض».
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