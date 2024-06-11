من بينهم " القيادي الأعلى" في الحزب.. هؤلاء هم شهداء الغارة الإسرائيلية على جويا

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استشهد قيادي ميداني بارز في حزب الله، ليل الثلاثاء، في الغارة الجوية الاسرائيلية التي استهدفت بلدة جويا والتي أوقعت أيضاً ثلاثة شهداء آخرين.ونعى حزب الله ليلا في بيان "القائد طالب سامي عبد الله" الملقب بـ"الحاج أبو طالب مواليد العام 1969 من بلدة عدشيت من جنوب لبنان".وقال مصدر عسكري لوكالة فرانس برس إنه "القيادي الأعلى" في الحزب الذي يستشهد منذ بداية التصعيد بين حزب الله واسرائيل منذ أكثر من ثمانية أشهر، فهو قائد وحدة "النصر".كما نعى حزب الله الشهيد علي سليم صوفان "كميل" مواليد عام 1971 من بلدة جويّا، والشهيد حسين قاسم حميّد "ساجد" مواليد عام 1980 من مدينة بنت جبيل، والشهيد محمد حسين صبرا "باقر" مواليد عام 1973 من بلدة حدّاثا في جنوب لبنان.إلى ذلك، أشارت وسائل إعلام إسرائيلية ان حالة تأهب في شمال البلاد بالكامل ترقباً لرد محتمل خلال الساعات القادمة من قبل حزب الله وذلك رداً على اغتيال عناصره في جويا.