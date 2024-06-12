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لبنان

العقوبات الغربية: جدية أم وسيلة للضغط؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
12-06-2024 | 01:15
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منذ أشهر يسرّب بعض الديبلوماسيين "ان هناك عقوبات مالية غربية، اوروبية او اميركية ستصيب عددا لا بأس به من السياسيين اللبنانيين في اطار عملية الضغط التي يقوم بها الغرب للوصول الى تسويات اقتصادية وسياسية في لبنان".
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وبحسب مصادر مطلعة "فإن عملية التهديد هذه لم تعد تنفع، خصوصا ان هناك قناعة جدية بأن العقوبات اصبحت من الماضي وان اكثر ما يمكن ان يحصل هو بعض الاجراءات الشكلية التي لا تطال شخصيات محورية في الحياة السياسية اللبنانية".
وترى المصادر "ان الهدف الاساسي للقوى الغربية في لبنان هو الاستقرار السياسي ولا يمكن ان تساهم هذه الدول، اقله في هذه المرحلة الحساسة في ضرب الاستقرار او فتح ابواب تدهور جديد في الواقعين الاقتصادي والمالي".

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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