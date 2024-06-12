العقوبات الغربية: جدية أم وسيلة للضغط؟

Advertisement

منذ أشهر يسرّب بعض الديبلوماسيين "ان هناك عقوبات مالية غربية، اوروبية او اميركية ستصيب عددا لا بأس به من السياسيين اللبنانيين في اطار عملية الضغط التي يقوم بها الغرب للوصول الى تسويات اقتصادية وسياسية في لبنان".وبحسب مصادر مطلعة "فإن عملية التهديد هذه لم تعد تنفع، خصوصا ان هناك قناعة جدية بأن العقوبات اصبحت من الماضي وان اكثر ما يمكن ان يحصل هو بعض الاجراءات الشكلية التي لا تطال شخصيات محورية في الحياة السياسية اللبنانية".وترى المصادر "ان الهدف الاساسي للقوى الغربية في لبنان هو الاستقرار السياسي ولا يمكن ان تساهم هذه الدول، اقله في هذه المرحلة الحساسة في ضرب الاستقرار او فتح ابواب تدهور جديد في الواقعين الاقتصادي والمالي".