Advertisement

لبنان

دوريات وحواجز للجيش في طرابلس

Lebanon 24
12-06-2024 | 01:17
A-
A+
Doc-P-1210738-638537772507321086.jpg
Doc-P-1210738-638537772507321086.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تنفذ وحدات من الجيش والمخابرات دوريات وحواجز ثابتة ومتنقلة في منطقة ابي سمراء في طرابلس، يجري خلالها تفتيش السيارات وتدقيق بالهويات، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

وتأتي هذه الاجراءات لضبط الامن والسهر على راحة المواطنين.
Advertisement


مواضيع ذات صلة
اطلاق نار في أحد الاعراس في طرابلس.. والجيش يتحرك
lebanon 24
12/06/2024 10:32:24 Lebanon 24 Lebanon 24
طرابلس.. رصاصات تستهدفُ مقهى والجيش يضرب طوقاً أمنياً
lebanon 24
12/06/2024 10:32:24 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش أوقف شخصاً في طرابلس... ماذا عثر بحوزته؟
lebanon 24
12/06/2024 10:32:24 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش في أبي سمراء.. عمليات تمشيط وحواجز ثابتة بعد إطلاق نار متبادل (فيديو)
lebanon 24
12/06/2024 10:32:24 Lebanon 24 Lebanon 24

الجيش

حواجز

طرابلس

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:23 | 2024-06-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:49 | 2024-06-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:31 | 2024-06-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:19 | 2024-06-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2024-06-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:30 | 2024-06-12
03:23 | 2024-06-12
03:12 | 2024-06-12
03:02 | 2024-06-12
03:00 | 2024-06-12
02:59 | 2024-06-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24