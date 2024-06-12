دوريات وحواجز للجيش في طرابلس

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تنفذ وحدات من الجيش والمخابرات دوريات وحواجز ثابتة ومتنقلة في منطقة ابي سمراء في طرابلس، يجري خلالها تفتيش السيارات وتدقيق بالهويات، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".وتأتي هذه الاجراءات لضبط الامن والسهر على راحة المواطنين.