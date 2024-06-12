Advertisement

لبنان

ضغوطات على لبنان وحكومة نتنياهو "غير جاهزة"

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
12-06-2024 | 01:30
A-
A+
Doc-P-1210740-638537775121752571.jpeg
Doc-P-1210740-638537775121752571.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بالرغم من المساعي المكثفة التي تقوم بها الولايات المتحدة الاميركية وبعض الدول الاوروبية لمنع توسع الحرب والمعارك بين "حزب الله" واسرائيل، الا ان القلق لا يزال يسيطر على طيف واسع من الديبلوماسيين الذين يصلون الى لبنان، اذ لا يعطي هؤلاء اي تطمينات فعلية.
Advertisement
وبحسب مصادر مطلعة فإن هناك حذرا شديد لدى الدول الغربية في التعاطي مع الملف اللبناني وهذا ما يظهر من خلال ما يتحدثون به مع المسؤولين اللبنانيين، وكذلك من خلال انشطتهم.
وترى المصادر ان البعض يقرأ السلوك والموقف الغربي كجزء من الضغط على لبنان وعدم تطمينه لدفعه لتقديم تنازلات في المفاوضات الحاصلة او التي ستحصل من اجل وقف اطلاق النار.
في المقابل، تقول اوساط مطلعة على موقف "حزب الله" إنه بالرغم من التقدم الذي تحرزه المفاوضات بشأن وقف اطلاق النار في غزة، الا ان هناك قناعة عميقة موجودة لدى الحزب تقول بأن كل ما يحصل لن يصل الى نتيجة ايجابية، لان حكومة بنيامين نتنياهو ليست جاهزة لوقف الحرب.
وتضيف الأوساط ان "حزب الله" يضع في حساباته سيناريو اكثر خطورة، واحتمالاته ليست معدومة، مفاده ان الحرب ستستمر في لبنان حتى لو حصل وقف اطلاق نار في غزة، وعليه فإن التحضيرات تشمل هذا الاحتمال"
وترى المصادر ان اسرائيل قد تجد في ما حققته في غزة انجازا يبعد الخطر المباشر عنها، وعليه يجب تحقيق انجاز مماثل في لبنان، اذ لا يمكن الحديث عن امن وأمان في حال بقي "حزب الله" على الحدود، وفق الرؤية الاسرائيلية".
وبحسب مصادر مطلعة "فإن المبادرات الاممية الضاغطة التي بدأت تحرج اسرائيل كثيراً، قد تدفع تل ابيب الى خطوات مجنونة مرتبطة بالجبهة اللبنانية وهذا ما سيؤدي الى توسع المعركة المندلعة الى حدود غير معروفة".
وترى المصادر "ان كل ما تقدم يزيد احتمالات تدحرج المعركة الى ما هو اوسع من دون الوصول الى حرب شاملة، لذلك فإن "حزب الله" يأخذ هذا العامل بعين الاعتبار، ويظهر جهوزية استثنائية منذ عدة ايام".


المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:23 | 2024-06-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:49 | 2024-06-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:31 | 2024-06-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:19 | 2024-06-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2024-06-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:30 | 2024-06-12
03:23 | 2024-06-12
03:12 | 2024-06-12
03:02 | 2024-06-12
03:00 | 2024-06-12
02:59 | 2024-06-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24