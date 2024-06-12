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لبنان
ما يُعطى لجنبلاط لا يُعطى لسواه
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
12-06-2024
|
01:45
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قال مصدر نيابي مطلع على جولات وفد "الحزب التقدمي الإشتراكي" و"اللقاء الديموقراطي" في شأن المبادرة الرئاسية التي يقومون بتسويقها" إن اللقاءات ستنتهي اليوم الأربعاء ومن ثم سيكون هناك جوجلة للأفكار وتقرير يلخص كل أفكار الجولة ونتائجها سيسلم في زيارة نهاية الأسبوع الى الرئيس نبيه بري.
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المصدر لفت الى أن "اللقاء الديموقراطي" من المؤكد أنه سيستحصل من الرئيس بري على ضمانات بالحد الأدنى في ما خص الحوار والجلسات الإنتخابية الرئاسية، بالإضافة الى أجوبة على عدد من التساؤلات التي طرحها العديد من النواب والأحزاب خلال اللقاءات التي عقدت مع الوفد الاشتراكي.
المصدر ختم بالقول "إنه مع إحترام الرئيس بري لجميع المبادرات التي حصلت، ولكن ما يمكن أن يعطى للحليف الإشتراكي الدائم من ضمانات ومرونة في التعاطي لا يعطى لسواه".
المصدر:
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