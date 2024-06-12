الأسمر في اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال: نتعهد بمواصلة الجهود لحماية أطفال لبنان

كتب النائب سعيد الأسمر لمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال: "الأطفال هم أمل المستقبل، ويجب أن ينشأوا في بيئة تعليمية آمنة بعيدًا من العمل والاستغلال. نتعهد بمواصلة الجهود لحماية أطفال لبنان من العمالة وضمان حقهم في التعليم".

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