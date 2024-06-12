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لبنان

الأسمر في اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال: نتعهد بمواصلة الجهود لحماية أطفال لبنان

Lebanon 24
12-06-2024 | 01:32
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كتب النائب سعيد الأسمر لمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال: "الأطفال هم أمل المستقبل، ويجب أن ينشأوا في بيئة تعليمية آمنة بعيدًا من العمل والاستغلال. نتعهد بمواصلة الجهود لحماية أطفال لبنان من العمالة وضمان حقهم في التعليم".
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