الأعنف منذ تشرين الأول.. شمال إسرائيل يتعرّض لقصف كثيف من لبنان وفيديوهات توثق

أطلق "حزب الله" رشقات صاروخية متتالية صباح اليوم الأربعاء، من جنوب لبنان باتّجاه شمال إسرائيل. وبحسب ما قالته وسائل إعلام إسرائيلية، فإن القصف الصاروخي الذي شنه حزب الله صباح اليوم هو الأكثر كثافة والأعنف منذ الثامن من تشرين الاول الماضي.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إنه تم إطلاق ما لا يقل عن 160 صاروخا من جنوب لبنان نحو الجليل، الأمر الذي أدى إلى إطلاق صافرات الإنذار في كل الشمال الإسرائيلي.

إلى ذلك، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن صواريخ حزب الله وصلت إلى مدينة طبريا. وقالت صحيفة معاريف الإسرائيلية، إن شمال إسرائيل تعرض لقصف كثيف من لبنان، ودوت صافرات الإنذار في مناطق مختلفة في شمال إسرائيل، خصوصا في مدن طبريا وصفد والجليل.

هذا وأعلن حزب الله أنه ردّا على الاغتيال ‏الذي نفذه العدو الصهيوني في بلدة جويا وإصابة مدنيين، استهدف مصنع ‏‏"بلاسان" للصناعات العسكرية المتخصصة في تدريع وحماية الاليات والمركبات لصالح جيش العدو، في ‏مستوطنة سعسع بالصواريخ الموجهة وأصابه إصابة مباشرة، كما وقصف مقر وحدة المراقبة ‏الجوية وإدارة العمليات الجوية على الاتجاه الشمالي في قاعدة ميرون، بعشرات صواريخ الكاتيوشا وقذائف ‏المدفعية.

تغطية صحفية: سقوط صـــواريخ من لبنان على طبريا. pic.twitter.com/yTc95KCTv2 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) June 12, 2024



وفي وقت سابق، قال الجيش الإسرائيلي إن 10 صواريخ أطلقت من لبنان على الجليل الغربي الليلة الماضية، مشيرا إلى أن الدفاعات الجوية اعترضت صاروخا واحدا. وأضاف أن باقي الصواريخ سقطت في مناطق مفتوحة.



وقال أيضا إن عدة صواريخ أخرى أطلقت على منطقة زرعيت في الجليل الأعلى، مشيرا إلى أنه لا توجد تقارير عن وقوع اصابات.