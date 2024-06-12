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لبنان
ابراهيم هنأ السفير الروسي بالعيد الوطني: علاقات عميقة تجمع بلدينا
Lebanon 24
12-06-2024
|
02:27
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هنأ اللواء عباس إبراهيم السفير الروسي الكسندر روداكوف، بالعيد الوطني لجمهورية روسيا الاتحادية.
ونشر اللواء إبراهيم على حسابه على منصة "إكس"، صورة تجمعه مع السفير روداكوف خلال تقديم التهاني بالمناسبة.
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وأعرب اللواء إبراهيم عن "تمنياته بالتقدم والازدهار لروسيا"، وأكد أن "ما يجمعنا كشعبين، ينطبق بما أكده السفير الروسي على عمق العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وهي تصل هذا العام الى ثمانين عاما".
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