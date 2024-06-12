جعجع التقى سفير ايطاليا في زيارة تعارف

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إستقبل رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في المقر العام للحزب في معراب، السفير الإيطالي الجديد في لبنان فابريسيو مارسيللي في زيارة تعارف.حضر اللقاء رئيس جهاز العلاقات الخارجية الوزير السابق ريشار قيومجيان وطوني درويش عن الجهاز.وبحث المجتمعون في مختلف التطورات في لبنان والمنطقة، ولاسيما الأحداث في الجنوب وملف رئاسة الجمهورية ومسألة الوجود السوري غير الشرعي.