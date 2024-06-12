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لبنان

في زيارة تعارف... سامي الجميّل التقى المنسقة الجديدة للأمم المتحدة في لبنان

Lebanon 24
12-06-2024 | 02:33
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التقى رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل في بيت الكتائب المركزي في الصيفي، المنسقة الجديدة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت - Jeanine Hennis – Plasschaert في زيارة تعارف، وتم عرض لمجمل الأوضاع في لبنان والمنطقة.
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حضر اللقاء النائب الدكتور سليم الصايغ، نائب رئيس الكتائب الدكتور برنار جرباقة، رئيس جهاز العلاقات الخارجية مروان عبد الله ورئيسة جهاز التشريع  والسياسات العامة المحامية لارا سعادة، ورافق السفيرة في زيارتها المستشارتان لينا القدوة وليزا مور. 
وكان، بحسب بيان، "شرح مسهب، لموقف الكتائب من الملفات المطروحة ولا سيما موضوع المهاجرين السوريين والانتخابات الرئاسية والحرب الدائرة في الجنوب، وتم التأكيد على ضرورة حماية سيادة لبنان وتطبيق القرارات الدولية المتعلقة بحفظ الأمن والاستقرار في لبنان لاسيما الـ 1701 والـ 1559 ودور الأمم المتحدة في هذا الإطار".
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